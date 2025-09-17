В Виннице пьяный водитель врезался в припаркованное авто и убил его владельца: в крови обнаружили 3,6 промилле алкоголя

Ночью 16 сентября в Виннице на улице Андрея Первозванного произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen допустил столкновение с припаркованным автомобилем Honda. Владелец последнего стоял позади своего авто – мужчина получил травмы и погиб на месте происшествия.

Видео дня

Впоследствии выяснилось, что водитель Volkswagen находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

Подробности ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября около 03:35 на улице Андрея Первозванного. По данным следствия, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по встречной полосе в направлении улицы Николая Ващука, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Honda.

Транспортное средство находилось в неподвижном состоянии с включенной аварийной сигнализацией. В результате столкновения 47-летний винничанин – владелец Honda, который в момент аварии стоял позади своего авто, получил травмы и погиб на месте происшествия.

Результат освидетельствования водителя Volkswagen показал наличие в его организме 3,6 промилле алкоголя, что в 18 раз превышает допустимую норму. Мужчина был он задержан в процессуальном порядке.

По факту ДТП следователи начали расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Впоследствии стало известно, что водителю, который спровоцировал смертельное ДТП в Виннице, сообщили о подозрении.

"Фигурант задержан в процессуальном порядке. При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь маленького ребенка. Авария случилась в ночь на 13 сентября неподалеку Умани, на автодороге Стрый – Изварино. Следователи сообщили о подозрении водителю, который не предоставил преимущества в движении другому авто и вызвал аварию. Сейчас он находится под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!