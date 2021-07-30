В Виннице мужчина после визита к стоматологу впал в кому и умер в свой день рождения

Винничанин Виктор Олийнык умер после визита стоматолога – он впал в кому и медики не смогли его спасти. У мужчины диагностировали менингит.

Трагический случай произошел в день его рождения, 28 июля. Ему должно было исполниться 52 года, сообщает местное издание "33-й канал".

Отмечается: недавно винничанин обратился в местную стоматологическую поликлинику, чтобы полечить зуб.

В медучреждении ему оказали помощь, однако вместо улучшения у мужчины распухла щека. Также его начала мучать нестерпимая головная боль.

Впоследствии мужчину госпитализировали в Винницкую инфекционную больницу, он попал в реанимацию. Пациент находился в коме и ему поставили неутешительный диагноз – менингит. А уже в эту среду, в день его 52-летия, сердце Виктора Олийныка остановилось.

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Издание подчеркивает, что убитые горем родные мужчины не комментируют, будут ли обращаться в полицию с заявлением о медицинской халатности врача-стоматолога, которая могла привести к смерти винничанина.

Справка: менингит – это воспаление оболочек мозга, влияет на умственное состояние человека, приводит к слепоте, глухоте и другим тяжелым последствиям. Вызывать его могут бактерии (чаще всего – менингококки), вирусы (энтеровирус), простейшие (менингит при малярии, токсоплазмозе) и даже грибок.

Заболевание чаще всего протекает остро и начинается с высокой температуры – 38,6-39,6°C. Появляется сильная головная боль, рвота, после которой не наступает облегчение. Присоединяются так называемые менингеальные симптомы, самый очевидный из которых – ригидность затылочных мышц: пациент не может, наклонив голову вперед, дотянуться подбородком до груди. Кружится голова, появляется светобоязнь, сонливость. Возможны потеря сознания и судороги.

К менингиту в том числе может привести гнойный абсцесс зуба – инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани полости рта. Оно чаще возникает спонтанно, но ему предшествует ряд характерных признаков: после удаления зуба; наличия в полости рта зубов пораженных кариесом; вследствие неправильной гигиены полости рта, по причине снижения активности иммунной системы; при наличии инфекции дыхательных путей. Воспаление локализуется в области корня зуба и сопровождается сильной болью, ухудшением общего самочувствия.

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