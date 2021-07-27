Стоматолога из Ровно, избивавшую детей, лишили лицензии. Фото

Детского стоматолога из Ровно Инну Кравчук, которую подозревают в избиении своих пациентов, Минздрав лишил лицензии. Теперь врач, против которой открыто пять уголовных производств, не может заниматься стоматологической практикой.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ровно, министерство здравоохранения провело внеплановую проверку соблюдения лицензионных условий врачом и по ее результатам решило отнять разрешительные документы на работу у Кравчук. Тем временем в городском суде Ровно продолжается рассмотрение уголовного производства (чтобы посмотреть фото, видео, доскрольте до конца страницы).

"Выявленные ранее нарушения стоматологом устранены ни были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, для издания приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", – сказано в сообщении прокуратуры.

Видео дня

Напомним, в Ривне разгорелся скандал вокруг врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук. В сеть попало видео, как она вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Снимки пострадавших маленьких пациентов и видео из кабинета врача выложили в соцсети.

В частности, мама девочки, которая присутствовала на одном из видео, рассказала, что у ребенка образовались гематомы после посещения стоматолога. После этого признания, женщину поддержали и другие пациенты Кравчук и рассказали свои истории встречи со стоматологом "которая применяла физическую силу к пациентам".

Тогда же медику объявили подозрение. Как установили в полиции, подобных случаев было больше. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под подозрение попал врач-стоматолог, который по версии следствия вводил студентов в заблуждение, а одну из своих пациенток пытался убить.