В Умани задержан криминальный авторитет и киллер, которые хотели ликвидировать судью: эксклюзивные подробности. Фото

Поздним вечером 19 марта в Умани полицейские задержали криминального авторитета, "смотрящего" за регионом, и киллера, которые хотели ликвидировать судью. Вероятная причина подготовки покушения – профессиональная деятельность последнего.

Об этом OBOZ.UA стало известно от собственных источников в правоохранительных органах. Ожидаются официальные комментарии.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала предателя, который следил за позициями украинских войск и сливал информацию российским оккупантам. Более того, во время боев за Харьков злоумышленник дежурил на вражеских блокпостах. Теперь ему грозит 12 лет заключения.

Также в Одессе контрразведка СБУ сорвала планы оккупантов получить актуальную информацию о Силах обороны в акватории Черного моря. Благодаря продуманной спецоперации, был задержан агент военной разведки РФ, разведывавший места дислокации и перемещения боевых кораблей у морпорта Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ на Харьковщине задержала агента ГРУ РФ, пытавшегося взорвать железнодорожные пути. Для совершения теракта предатель планировал использовать самодельное взрывное устройство.

– Также в Украине осудили жителя Покровска Донецкой области, который сливал России данные об артиллерийских позициях ВСУ под Авдеевкой. Особенно врага интересовала информация о возможном расположении реактивной и ствольной артиллерии сил обороны в районе этого города.

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