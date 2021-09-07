В Умани во время Рош ха-Шана вспыхнули пожары в общежитии и жилой 9-этажке. Фото

В городе Умань Черкасской области во вторник, 7 сентября, в разгар праздника Рош ха-Шана произошло два пожара. Первый – в комнате четырехэтажного общежития, еще один – в жилой девятиэтажке.

Из последнего дома спасатели эвакуировали людей, в том числе – поселившихся там паломников-хасидов, приехавших в Украину на еврейский Новый год. Соответствующие кадры были опубликованы изданием "Сегодня" в Telegram.

По данным журналистов, в здании якобы мог загореться кондиционер на втором этаже. Еще одна из версий случившегося – утечка газа. Точные причины пока не сообщаются, их должны установить специалисты.

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Еще одно возгорание произошло в общежитии Уманского национального университета садоводства. Как установили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, очаг находился в одной из комнат на первом этаже.

С помощью пожарных автолестниц из общежития эвакуировали 20 человек. Об инциденте вечером во вторник отчиталась пресс-служба ГСЧС на своем Telegram-канале.

Огонь был ликвидирован на площади 30 м.кв. На месте ЧП работали 28 сотрудников службы и 7 единиц техники.

Как ранее писал OBOZREVATEL, приехавшая в Умань группа хасидов разложила огонь на балконе, чтобы пожарить барана к празднику Рош ха-Шана. О других нарушениях, которые были зафиксированы за несколько дней празднования верующими Нового года, читайте в нашей новости по ссылке.