В Умани хасиды жарили барана на балконе: в полиции рассказали о нарушениях паломников

За несколько дней празднования хасидами Нового года Рош ха-Шана в Умани Черкасской области, украинские полицейские пресекли ряд правонарушений. Среди прочего, иностранцы устроили стрельбу на улице и разложили огонь на балконе, чтобы пожарить барана к празднику.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, всего в Умань на празднование прибыло около 29 тысяч паломников. Охраняют порядок во время праздничных мероприятий тысяча правоохранителей, в том числе группа полицейских из Израиля.

Как отметили в полиции, в целом ситуация в городе остается стабильной, правоохранители следят за соблюдением карантинных ограничений, реагируют на конфликтные ситуации, как между самими паломниками, так и с местными жителями.

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Они же рассказали, что спасатели накануне загасили огонь на балконе шестого этажа многоквартирного дома, на котором хасиды хотели пожарить мясо. С нарушителями провели беседу о недопустимости такого поведения.

Всего, по данным полиции, за время празднования Рош ха-Шана в Умани к ним поступило 38 сообщений о нарушениях общественного порядка. По результатам их рассмотрения было составлено шесть административных протоколов. Также НПУ возбудила три уголовных дела по фактам подделки документов о прохождении ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, предоставления поддельных водительских прав и сбыта на территории города бит, электрошокеров и колюще-режущих предметов.

В полиции сообщили, что наблюдать за всем происходящим в городе, могут со специального ситуативного центра, оборудованном мониторами, на которые поступает изображение с многочисленных видеокамер, расположенных в разных уголках Умани.

Со своей стороны городские службы Умани рассказали журналистам Сегодня, что работают "на износ", так как хасиды оставляют после себя "горы" мусора. По словам коммунальщиков, те не стесняются выкидывать из арендованных квартир ненужные, по их мнению, вещи, которые принадлежат хозяевам. За одну ночь, как отметили коммунальные службы из города вывозится около 18 грузовиков мусора.

Известно, что в этом году в МВД ожидают прибытия в Умань около 50 тысяч хасидов. Они ежегодно совершают паломничество в город на еврейский Новый год, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. В прошлом году из-за усиленных противокоронавирусных мер не все желающие паломники смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш собственный корреспондент находится в гуще событий празднования еврейского нового года в Умани. Он отслеживает, что происходит в эпицентре торжественного паломничества иудеев.