В Украину не пустили россиянина, который выдавал себя за спецагента: хвастался, что работал на Путина. Видео

В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске гражданину России, который притворился агентом спецслужб РФ и не только. А еще он заявлял, якобы работал в команде главы Кремля Владимира Путина.

В Украину мужчина прибыл рейсом из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом информирует сайт Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на контроле в аэропорту иностранец предоставил паспорт на имя 45-летнего гражданина Российской Федерации. В то же время сразу признался, мол, это документ-прикрытие.

В частности, мужчина начал утверждать, якобы имеет за плечами несколько лет службы в Федеральной службе безопасности и Главном разведывательном управлении РФ.

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"Работал в "команде Путина", и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медаль "героя России". Но его обманули, начали совершать атаки. Поэтому он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб", – пересказали слова россиянина в ГПС Украины.

На опубликованных кадрах мужчина признается, что из-за предъявленных документов его задерживали и в Абу-Даби. Своим "планом" он назвал желание встретиться и поговорить с директором ЦРУ и немецкими спецслужбами, которые якобы "отправили его в Россию", где "в команде президента" он проработал до 2007 года.

Россиянин говорил, что за это время испытывал на себе разные "порошки", завозимые в РФ для спецагентов. А еще выдал фразу, мол, это он попросил "Америку помочь Украине", поэтому приехал в нашу страну просить помощи и защиты от "гиператак Путина на него".

Украинские пограничники проверять заявления мужчины не стали, ведь тот так и не назвал четкую цель приезда, а свои басни о спецагенте ничем не подтвердил. "Героя России" просто отправили обратным рейсом назад в столицу ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пограничники на пункте пропуска в "Борисполе" отказали во въезде гражданину Узбекистана в одежде с символикой РФ. Он говорил, что приехал купить трактор, но подтвердить это не смог.