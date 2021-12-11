Пограничники не пустили в Украину мужчину в одежде с символикой РФ

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с символикой Российской Федерации. Кроме того, во время пограничного контроля он рассказал, что якобы прилетел покупать трактор, но не смог подтвердить цель поездки.

Все началось с того, что наряд контрольно-пропускного пункта "Киев" обратил внимание на пассажира, у которого на одежде были изображения российского триколора, герба РФ и надпись "Russian national team". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Гражданина Узбекистана завели в служебное помещение для проверки. В последствии он понял, что оделся не совсем соответственно и извинился за изображение символики страны агрессора на одежде. По его словам, он будто бы планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства.

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Впрочем, во время беседы с пограничниками мужчина не смог объяснить ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. К тому же у мужчины даже не было денег ни на покупку сельхозтехники, ни на бронирование гостиницы. В результате пограничная служба отправила путешественника домой в Узбекистан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности не пустила в украинское небо самолет подсанкционного народного депутата, летевший из Европы в Россию. Транзит бизнес-джета был запрещен ведомством совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой.

Напомним, ранее в Украину не пустили российскую поэтессу Алису Денисову. Причиной стало ее незаконное посещение Крыма в 2020 году. Также СБУ запретила въезд в нашу страну популярной российской певице Пелагее. Артистка несколько раз посещала оккупированный Россией Крым.