В Украине заподозрили многомиллионную коррупционную схему с ноутбуками для учителей

В Минцифры Украины заподозрили существование коррупционной схемы с закупками ноутбуков для учителей на миллионы гривен. В связи с этим целый ряд активных тендеров направили на повторную проверку документов, которая продлится семь дней.

Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook. Расследование его ведомство проводит совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Министерством образования.

Федоров объяснил: проверку инициировали после того, как мошенники начали договариваться о том, как они распределят победителей закупок по областям для получения "откатов". Злоумышленники называли себя представителями членов правительства.

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"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – отметил министр.

Он пообещал, что дополнительная информация по этому вопросу появится на брифинге в понедельник, 13 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесской области СБУ разоблачила чиновника, который требовал платить ему "откаты" за получение надбавок для военнослужащих в зоне ООС.