СБУ разоблачила чиновника, который требовал 'откаты' за премии военным в зоне ООС. Фото

В Одесской области разоблачили чиновника, который требовал платить ему "откаты" за получение надбавок для военнослужащих, отправленных в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В его подчинении было почти 500 человек.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. По данным следствия, за максимальную надбавку он требовал половину от полученной суммы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что из всех 500 подчиненных 95% постоянно ездят на ротацию в зону ООС. По предварительным данным, чиновник получал минимум 70 тысяч гривен ежемесячно.

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К незаконной схеме были привлечены еще четыре человека, они собирали деньги после того, как военнослужащие получали выплаты.

Одного из офицеров задержали как раз после получения очередного "отката".

Начато расследование по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года СБУ поймала на взятке в 1 млн гривен должностных лиц командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.