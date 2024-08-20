Поджигали авто военнослужащих: СБУ и Нацполиция задержали еще три группы злоумышленников в разных областях Украины. Фото

В Украине поймали еще три группы злоумышленников, которые занимались поджогами авто военнослужащих в Днепропетровской и Закарпатской областях. Задержания провели сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

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СБУ 20 августа сообщила, что молодые люди нашли такую "работу" в различных Telegram-каналах. Там представители страны-агрессора России дистанционно завербовали мужчин, обещая им легкие деньги.

По указанию спецслужб РФ фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и снимали преступления на телефоны.

"Под прицелом врага были служебные авто и частные жилища военнослужащих Сил обороны", – отметила пресс-служба.

Киев

Задержаны два жителя столицы, которые организовали серию поджогов авто сотрудников ТЦК и СП в Закарпатской области.

Среди организаторов преступления – киевский рецидивист, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" России на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины.

Вместе с сообщником он привлек нескольких жителей из Ужгорода и Мукачево, которые должны были совершить поджоги.

Следующей целью врага были дома воинов Вооруженных сил и их семей. Согласно инструкции, злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатской области.

Пособников врага поймали по горячим следам.

Днепр

Задержаны еще три жителя прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.

Кривой Рог

Разоблачены двое мужчин. Они пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

В Офисе генерального прокурора уточнили: в Днепре и Кривом Роге поймали пять мужчин. По местам жительства во время обысков изъяты их мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Фигурантам (в соответствии с совершенными преступлениями) объявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

▪️ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец июля в Харьковской области было зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. Злоумышленники действовали по указанию ФСБ РФ.

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