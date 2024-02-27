8 лет колонии с конфискацией: суд объявил приговор экс-чиновнице Минагрополитики. Фото

В Украине была осуждена бывшая исполняющая обязанности директора департамента по управлению государственной собственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Елена Полищук. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал ее виновной в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Полищук приговорили к восьми годам колонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Олег Новиков.

Экс-чиновницу задержали еще в августе 2016 года, а в 2019 году ее дело оказалось в ВАКС, рассмотрение началось с начала.

За получение неправомерной выгоды ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы и запретили занимать в государственных органах должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года (после отбытия основного наказания).

Также суд конфисковал часть принадлежащего Полищук имущества, в том числе земельный участок площадью 0,12 га на территории Качаловского сельского совета Бородянского района Киевской области и автомобиль Mitsubishi Outlander.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС", – отметил Новиков.

Как сообщал OBOZ.UA, чиновнице Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к даче взятки другому чиновнику и вымогательстве неправомерной выгоды для себя. Женщину задержали "на горячем" при получении 55 тыс. долларов от представителя юридического лица.

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