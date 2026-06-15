В Украине за год в ДТП погибло больше людей, чем от российских атак: Бродский объяснил, в чём проблема государственной политики

В течение 2025 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли более 3 тыс. украинских граждан. Это почти на 1 тыс. больше, чем число погибших от российских атак.

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На эту печальную статистику указал председатель редакционного совета OBOZ.UA, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Он отметил, что пока государство сосредоточено на поиске эффективных способов противодействия вражеским ударам, политика в сфере безопасности дорожного движения фактически не имеет существенного развития.

Безразличие к смертности на украинских дорогах

По словам Бродского, в прошлом году в результате российских атак погибли 2 514 украинцев. Сейчас же государство активно работает над усилением противовоздушной обороны, в частности ищет дополнительные ракеты для систем Patriot, развивает дроны-перехватчики и формирует многоуровневую систему защиты, ведь все понимают масштабы угрозы и необходимость ее системного преодоления.

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"А теперь представьте, что власть решила бы просто не замечать обстрелов. Не сбивать ракеты, не строить укрытия, не реагировать на опасность. Абсурд? Именно так сегодня выглядит государственная политика в области безопасности дорожного движения", – подчеркнул Михаил Юрьевич.

Он отметил, что в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 3249 человек. При этом речь идет только об официальной статистике, которая не учитывает случаи смерти впоследствии из-за полученных травм.

Бродский убежден, что самым тревожным является не сам уровень смертности, а общественное восприятие таких трагедий как неизбежных, хотя значительной части из них можно было бы предотвратить.

"Это и есть настоящая трагедия: мы мобилизовались против внешнего врага, но почти смирились с внутренним врагом – безнаказанностью, равнодушием и хаосом на дорогах", – подытожил он.

Напомним, регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются несерьезными приговорами. За гибель людей на дорогах виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими. В то же время пример США показывает, что нарушение ПДД воспринимается обществом, в частности, водителями, гораздо серьезнее, а наказания оказываются более справедливыми.

Как писал OBOZ.UA, в начале июня в Киеве 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы два мужчины и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

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