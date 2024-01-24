На Днепропетровщине не разминулись машина скорой и грузовик: погиб военный, травмированы люди. Фото

На Днепропетровщине, близ села Дмитровка в Синельниковском районе, на трассе из Умани в Изварино произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, погибли люди.

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Об этом рассказал спикер теруправления Госбюро расследований в Полтаве Александр Билка. По его словам, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины.

В результате аварии погиб военнослужащий, водитель авто скорой помощи. Также двое пассажиров "скорой" получили травмы; их госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

Кто именно виновен в аварии, пока не сообщается. В Госбюро расследований утверждают, что выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель Audi A3 не справился с управлением своего авто и сбил двух человек. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ранее в Голосеевском районе столицы Toyota на скорости протаранила по меньшей мере пять припаркованных автомобилей. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и предлагал полицейским взятки.

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