На Днепропетровщине не разминулись машина скорой и грузовик: погиб военный, травмированы люди. Фото
На Днепропетровщине, близ села Дмитровка в Синельниковском районе, на трассе из Умани в Изварино произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, погибли люди.
Об этом рассказал спикер теруправления Госбюро расследований в Полтаве Александр Билка. По его словам, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины.
В результате аварии погиб военнослужащий, водитель авто скорой помощи. Также двое пассажиров "скорой" получили травмы; их госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.
Кто именно виновен в аварии, пока не сообщается. В Госбюро расследований утверждают, что выясняют все обстоятельства ДТП.
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