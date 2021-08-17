В Украине выросло количество ДТП: причины трагедий, статистика по областям и фото

Согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, в июле на дорогах страны правоохранители зафиксировали 16 324 аварии (15 685 в июне). В результате этих дорожно-транспортных происшествий погиб 271 человек (280 в июне), а еще 3073 – получили травмы (2 866 в июне).

Сравнивая показатели, можно сказать, что количество ДТП и пострадавших в них украинцев выросло по сравнению с июнем 2021 года.

OBOZREVATEL выяснил, с чем связан такой всплеск аварийности в Украине (фото и видео 18+).

Нельзя не отметить простой факт: к сожалению, ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения не пугает украинских водителей. Мало того, количество ДТП в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 2,1 тыс.

Первое место традиционно занимает нарушение правил маневрирования – 6781 авария. В результате этих автопроисшествий погибли 36 человек, а еще 618 – получили травмы.

На втором месте находится превышение безопасной скорости. В течение прошлого месяца на дорогах страны зафиксировали 3853 ДТП, в которых погибли 167 человек, а еще 1313 были травмированы.

Несоблюдение дистанции занимает третье место по количеству аварий в июле – 2 966. В результате этих происшествий 10 человек погибли, а еще 209 получили травмы различной степени тяжести.

На четвертом месте по аварийности находится нарушение правил проезда перекрестков. В прошлом месяце полицейские зафиксировали 1101 ДТП, тавшее причиной смерти 8 украинцев. Еще 342 гражданам понадобилась медицинская помощь.

Наркотическое или алкогольное опьянение чаще всего являются причинами самых резонансных аварий в нашей стране. В июле на дорогах Украины именно по этой причине произошло 421 дорожно-транспортное происшествие. 5 человек погибли и еще 106 были госпитализированы.

Статистика патрульной полиции показала, что в прошлом месяце Киев остался на первом месте по количеству аварий, произошедших в стране – 3729 (в июне – 3564). В результате автопроисшествий 7 человек погибло, а еще 244 были травмированы. На втором месте находится Одесса, где в июле полицейские зафиксировали 1539 (в июне – 1437) ДТП, которые стали причиной гибели 15 граждан, а еще 158 – понадобилась помощь врачей. Киевская область заняла третье место по аварийности в стране. В прошлом месяце на дорогах Киевщины произошло 1417 (в июне – 1421) аварий, в результате которых погибли 23 человека и 210 получили травмы. Четвертое место по количеству ДТП занимает Днепропетровская область, где в июле зафиксировали 1251 аварию (в июне – 1203). Замыкает пятерку лидеров по аварийности в Украине Харьковская область, где в июле произошло 1089 (в июне – 1056) автопроисшествий, в которых погибло 9 человек, а еще 184 получили травмы.

В Днепровском районе города Днепр 29 июля произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще четыре, в том числе двое детей, получили травмы.

На 451-м километре автодороги Н08 Борисполь – Днепр – Запорожье столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Volkswagen, а также микроавтобус Mersedes Sprinter и грузовой автомобиль DAF.

До приезда полиции, спасателей и медиков неравнодушные свидетели ДТП оказали помощь водителю Lanos и пятилетнему мальчику. Позднее с помощью специального оборудования сотрудники ГСЧС деблокировали пассажирку микроавтобуса, а также еще одного мальчика, 2008 года рождения.

В результате столкновения смертельные травмы получил водитель Mersedes, 1991 года рождения.

В Киеве 31 июля на улице Газопроводной не смогли разминуться на дороге Nissan и Chevrolet.

19-летний водитель последнего авто, поворачивая с крайнего левого ряда не предоставил преимущества Nissan, в результате чего произошло столкновение.

Оба автомобиля вылетели на обочину, а последний перевернулся. Водителя Chevrolet госпитализировали в больницу.