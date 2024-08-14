В Украине уничтожили более тонны контрабандного героина: злоумышленники пытались замаскировать его под рис. Фото

В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина, который был направлен из Пакистана в ЕС. На момент обнаружения на черном рынке его стоимость превышала 2,3 миллиарда гривен.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Служба безопасности конфисковала эти наркотики у контрабандистов еще в январе 2021 года.

Уничтожение наркотиков произошло после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда Львова.

В 2021 году СБУ провела сложную многоэтапную спецоперацию, в ходе которой была задокументирована противоправная деятельность транснациональной преступной группировки.

Тогда во Львове были задержаны четыре человека: один из организаторов наркотрафика и трое иностранцев, которые упаковывали наркотики в арендованных складских помещениях.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. Известно, что этот груз был направлен из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз, и наркотики были спрятаны в контейнере среди продуктов питания.

По материалам СБУ, все задержанные фигуранты были осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах и уже отбывают тюремные сроки по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Операция по уничтожению наркотиков производилась оперативниками и следователями Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Напомним, что в августе 2023 года четыре иностранца были признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах и их незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Приговором суда им назначено наказание в виде 10, 9, 8 и 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества соответственно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киевщины разоблачили двух граждан, которые, по информации следствия, занимались контрабандой наркотиков. Они перевозили из Нидерландов кокаин под видом стирального порошка.

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