В Украине разоблачили схему продажи детей за границу: "прикрывались" суррогатным материнством. Фото

В Харьковской области оперативники СБУ разоблачили схему продажи младенцев за границу. Дельцы действовали будто бы в рамках программы суррогатного материнства.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы. В состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, а возглавляли ее руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчикам в $60 тысяч.

В частности, злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины, а впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. Это было основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

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Искали кандидатку на суррогатное материнство, а как только женщина рожала, фиктивный брак разрывали. Тогда иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Также СБУ задокументировала факт небрежного отношения медработников центра к своим обязанностям, повлекшего смерть новорожденных.

Были проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту жительства участников схемы. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документальные доказательства.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и служебном подлоге. Продолжаются следственно-оперативные действия, чтобы доказать причастность участников схемы к торговле людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Украине разоблачили масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства. В махинациях фигурировала клиника BioTexCom.