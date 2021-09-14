В Украине разоблачили преступную группу, шантажировавшую политиков и чиновников. Фото

Сотрудники Департамента киберполиции разоблачили преступную банду, которая публиковала сфальсифицированные данные о политиках, чиновниках и бизнесменах, нанося сокрушительный удар по репутации публичных людей. В частности, злоумышленники создавали контент, в котором их жертва выступала как замешанная в коррупции или криминальных кругах.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Сейчас в домах и офисах пятерых причастных лиц проводятся обыски и проверки.

В правоохранительные органы было направлено четыре заявления от потерпевших. Все они указали, что злоумышленники связывались с ними через электронную почту. Они обещали удалить лживую дискредитирующую информацию про них, если те переведут им выкуп в криптовалюте.

За все время преступной деятельности, на счета группировки было переведено от 150 до 200 тысяч гривен.

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В ходе проверок выяснилось, что банда также взламывала персональные данные публичных людей, после чего шантажировала опубликовать информацию о них самих или их семьях.

Всем пятерым фигурантам незаконной деятельности предъявлено подозрение в преступлении, предусмотренного ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). В случае доказания вины в суде, каждому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области группа лиц осуществляла деятельность по оформлению фальшивых шенгенских виз для нелегальной переправки украинцев в страны Евросоюза.