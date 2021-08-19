На Киевщине группировка подделывала шенгенские визы и переправляла нелегалов в ЕС. Фото и видео

Правоохранители Киевщины пресекли работу группировки, которое, возможно, организовало канал переправки иностранцев из Украины в страны Евросоюза. Для этого они подделывали визы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Стоимость одного фальшивого документа в среднем составляла 2 тысячи евро (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

С помощью специального оборудования группировка занималась подделкой виз в страны ЕС. Фальшивки сбывались на официальных сайтах гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран.

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"Документы использовали для незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза. Стоимость визы в среднем составляла 2000 евро. Полицейские установили, что группу возглавлял 25-летний житель столицы. Он привлек к этой преступной схемы еще четырех человек: 28-летнего и 33-летнего киевлян, 38-летнего и 34-летнего жителей Днепра, а также 36-летнего жителя Житомирщины", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков полицейские нашли и изъяли паспорта с визами, которые имеют признаки подделки, электронные файлы с сканкопиями шенгенских виз и схемы их заполнения. Кроме того, правоохранители нашли носители информации со списками "клиентов", записями по заказам, расчеты за уже изготовлены визы.

По факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

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