На Киевщине группировка подделывала шенгенские визы и переправляла нелегалов в ЕС. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Злоумышленники продавали визы через официальные сайты

Правоохранители Киевщины пресекли работу группировки, которое, возможно, организовало канал переправки иностранцев из Украины в страны Евросоюза. Для этого они подделывали визы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Стоимость одного фальшивого документа в среднем составляла 2 тысячи евро (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

С помощью специального оборудования группировка занималась подделкой виз в страны ЕС. Фальшивки сбывались на официальных сайтах гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран.

Злоумышленники переправляли иностранцев в страны Евросоюза.
Видео дня

"Документы использовали для незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза. Стоимость визы в среднем составляла 2000 евро. Полицейские установили, что группу возглавлял 25-летний житель столицы. Он привлек к этой преступной схемы еще четырех человек: 28-летнего и 33-летнего киевлян, 38-летнего и 34-летнего жителей Днепра, а также 36-летнего жителя Житомирщины", – уточнили в пресс-службе.

Группировка подделывала визы.
Возглавлял группировку житель Киева.

Во время обысков полицейские нашли и изъяли паспорта с визами, которые имеют признаки подделки, электронные файлы с сканкопиями шенгенских виз и схемы их заполнения. Кроме того, правоохранители нашли носители информации со списками "клиентов", записями по заказам, расчеты за уже изготовлены визы.

Во время обысков нашли деньги, документы и поддельные визы.

По факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Литве 1 августа пограничники зафиксировали рекордное количество незаконных мигрантов из Беларуси. Было задержано 216 нелегалов.

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