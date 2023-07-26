На Буковине задержали россиянку, которая переправляла уклонистов за границу: ее поймали с поличным. Фото и видео

В Черновицкой области россиянка организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Она переправляла уклонистов в Румынию за 5000 до 7000 долларов.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). "49-летняя россиянка не только удобно устроилась в Украине с видом на жительство, но еще и открыла здесь собственное дело", – отметили там.

Незаконный бизнес россиянки остановили оперативники Черновицкого пограничного отряда с СБУ и Нацполицией. Ее поймали с поличным прямо во время перевозки "клиентов".

В ГПСУ рассказали о еще одном похожем случае на Буковине. Там два организатора схемы переправки мужчин брали с каждого "туриста" от 3700 евро до 6000 долларов.

Сотрудники оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда узнали, что двое местных жителей готовят незаконную переправку мужчин в Румынию. Недалеко от государственной границы правоохранители задержали автомобиль, которым организаторы пытались доставить в соседнюю страну двух мужчин призывного возраста.

"Мероприятия по разоблачению правонарушителей пограничники проводили совместно с представителями Службы безопасности Украины, Управление стратегических расследований Национальной полиции в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры при силовой поддержке спецподразделения ДОЗОР в рамках уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Дела относительно всех нарушителей уже направлены в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержан житель Киевщины, который хотел форсировать реку Дунай на автомобильной шине, чтобы попасть в Румынию. Мужчину обнаружила служебная собака.

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