В Украине разоблачили двух иностранцев, которые вербовали детей для сексуальной эксплуатации: что известно

В Украине разоблачили и задержали двух иностранцев, которые вербовали детей для сексуальной эксплуатации, а также изготавливали и распространяли детскую порнографию. По украинским законам им грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что задержанным сообщено о подозрениях.

Сейчас продолжается досудебное расследование. К нему привлекли ювенальных прокуроров и Главное следственное управление Нацполиции.

Детали дела

По информации ОГП, правоохранители разоблачили и задержали двух иностранцев – мужчин 33 и 55 лет. Гражданами какой они страны являются, пока не сообщили.

Следствие установило, что эти мужчины несколько месяцев находились в Украине и искали детей из малообеспеченных семей. Пользуясь их сложным материальным положением, они платили семьям от 150 до 200 евро за привлечение детей к сексуальной эксплуатации.

Кроме того, злоумышленники совершали развратные действия в отношении детей, фиксировали все на мобильные телефоны и распространяли материалы в интернете.

Задержанным объявили подозрение в вербовке и сексуальной эксплуатации малолетних и несовершеннолетних детей, а также в изготовлении и распространении детской порнографии – в целом по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении двум иностранным гражданам в вербовке малолетних и несовершеннолетних детей для сексуальной эксплуатации, их развращении, а также в изготовлении и распространении детской порнографии по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 и ч. 4 ст. 301-1 УК Украины", – сообщили в прокуратуре.

В ОГП также отметили, что направили сообщение о подозрении в компетентный орган того государства, гражданами которого являются подозреваемые.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине задержали 66-летнего гражданина США, который более 30 лет находился в международном розыске за сексуальные преступления против детей. Мужчина сбежал из США еще в 1992 году – накануне вынесения ему приговора судом штата Аризона и все это время успешно скрывался, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики. Ему инкриминируют по меньшей мере 15 пунктов обвинения. В Украине он проживал в частном доме под чужим именем, избегая официальной регистрации.

