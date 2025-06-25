Был в розыске с 1992 года: в Украине задержали американца, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей

На Киевщине задержали 66-летнего гражданина США, который более трех десятилетий находился в международном розыске за сексуальные преступления против детей. Мужчина сбежал из США еще в 1992 году – накануне вынесения приговора судом штата Аризона и все это время успешно скрывался, в частности под вымышленным именем гражданина Мексики.

Видео дня

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. "При координации прокуроров и в тесном сотрудничестве с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции Украины, на территории Киевской области задержан 66-летний гражданин США, который находился в международном розыске с 1992 года", – говорится в сообщении.

По данным американских правоохранителей, в период с 1984 по 1991 год подозреваемый работал директором детского сада в округе Пима (штат Аризона), где и совершил серию сексуальных преступлений против четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

К моменту вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики. Ему инкриминируют по меньшей мере 15 пунктов обвинения.

Найти беглеца удалось благодаря цифровому следу – правоохранители использовали аналитику открытых источников и инструменты киберполиции. В Украине он проживал в частном доме под чужим именем, избегая официальной регистрации.

После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

Сейчас готовятся документы для временного ареста, а также решается вопрос об экстрадиции в США. В Офисе Генерального прокурора заверили, что Украина и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с преступлениями против детей и международного розыска лиц, которые пытаются избежать правосудия.

Как сообщал OBOZ.UA, в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в городе Шпола Черкасской области якобы подозревается руководитель местного музыкального ансамбля. СМИ назвали его имя – Александр Сливка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!