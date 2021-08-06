В Украине разоблачили бойца ВСУ, который собирал разведданные для России. Фото

Украинского военнослужащего разоблачили в сборе разведывательной информации для военной разведки страны-агрессора России. Представителей последней интересовали данные мобилизационного характера.

Воина ВСУ задержали при попытке незаконной передачи информации. Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене, информирует сайт Службы безопасности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что военнослужащего к противоправной деятельности мог привлечь родственник – кадровый офицер ВС Российской Федерации.

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Кураторы поручали воину собирать секретные данные, касающиеся сферы обороны украинского государства.

Для сохранения и отправки такой информации агент пользовался удаленными серверами хранения данных, а также мессенджерами.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений. Вражескому агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения", – говорится в сообщении.

В деле проводятся следственные действия, специалисты должны установить все обстоятельства противоправной деятельности украинского военнослужащего.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями управления СБУ в Ривненской области и под процессуальным руководством Ривненской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд вынес суровый приговор экс-боевику "ДНР" за сбор разведданных о Вооруженных силах Украины. Мужчину, который в составе незаконных ВФ РФ воевал против сил АТО и ООС, приговорили к 10 годам тюрьмы.