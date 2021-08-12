В Украине раскрыли схему хищений на импорте авиатоплива: нанесено более 50 млн грн убытков. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В Украине раскрыли схему хищений на импорте авиатоплива: нанесено более 50 млн грн убытков. Фото

Департамент стратегических расследований Национальной полиции раскрыл незаконную схему импорта топлива для реактивных двигателей. Из-за действий злоумышленников, бюджет получил более 50 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины. Всего в нашу страну было ввезено более 8 тысяч тонн топлива по заниженной цене (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Нацполиция провела обыски в шести областях.

По данным следствия, схема функционировала на протяжение 2019-2020 годов. Ее организаторы завозили товар по заниженной в 10 раз цене. К ней были привлечены коммерческие структуры и сотрудники банков, которые подделывали векселя, оплату по которым якобы гарантировали финучреждения. Эти документы подавались в налоговые органы для подтверждения, что топливо будет использоваться именно для реактивных двигателей. Также для этого проводились бестоварные фиктивные операции.

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Правоохранители разоблачили схему на импорте авитоплива.

На самом же деле, уточняют в полиции, топливо использовалось для изготовления дизтоплива, которое впоследствии продавали.

Правоохранители провели обыски в шести областях Украины. открыто уголовное производство по части 2 статьи 364. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Обыски.
Авиатопливо завозили по заниженной цене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ раскрыла схему поставок удобрений в Украину из России, которую организовали представители компаний, находящихся под санкциями СНБО.

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