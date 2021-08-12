СБУ раскрыла схему поставок удобрений из РФ компаниями из санкционного списка СНБО. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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СБУ раскрыла схему поставок удобрений из РФ компаниями из санкционного списка СНБО. Фото

Служба безопасности ликвидировала схему поставок в Украину минеральных удобрений из России. К ней были причастны компании, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте СБУ. По данным следствия, они уклонялись от уплаты налогов, что привело к убыткам в размере 1,3 миллиарда гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Украину в обход пошлин поставляли удобрения из РФ.

Отмечается, что производители нитратных удобрений из России организовали канал поставок аммиачной селитры в обход антидемпинговых пошлин. Они указывали другой вид удобрения, что позволяло не платить установленную пошлину. В результате дистрибьюторы в 2016-2018 годах уклонялись от уплаты налогов.

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Компании организовали схему поставок аммиачной селитры.

Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве в офисе компании и по месту проживания фигурантов, во время которых изъяли наличные в валюте (около 10 млн грн в эквиваленте) и документы.

Как уточняется на сайте Офиса генерального прокурора, двум злоумышленникам сообщили о подозрении. Один из них является россиянином.

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

СБУ изъяла около 10 млн грн во время обысков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала россиянина из списка санкций СНБО, который курировал преступную группировку, занимавшаяся сбытом фальшивых денег.

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