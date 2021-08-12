СБУ раскрыла схему поставок удобрений из РФ компаниями из санкционного списка СНБО. Фото

Служба безопасности ликвидировала схему поставок в Украину минеральных удобрений из России. К ней были причастны компании, попавшие под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте СБУ. По данным следствия, они уклонялись от уплаты налогов, что привело к убыткам в размере 1,3 миллиарда гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что производители нитратных удобрений из России организовали канал поставок аммиачной селитры в обход антидемпинговых пошлин. Они указывали другой вид удобрения, что позволяло не платить установленную пошлину. В результате дистрибьюторы в 2016-2018 годах уклонялись от уплаты налогов.

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Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве в офисе компании и по месту проживания фигурантов, во время которых изъяли наличные в валюте (около 10 млн грн в эквиваленте) и документы.

Как уточняется на сайте Офиса генерального прокурора, двум злоумышленникам сообщили о подозрении. Один из них является россиянином.

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала россиянина из списка санкций СНБО, который курировал преступную группировку, занимавшаяся сбытом фальшивых денег.