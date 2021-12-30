В Украине проверят все больницы после смертельного пожара на Прикарпатье, – глава МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал проверку всех районных больниц на соблюдение пожарной безопасности. Такое решение было принято после смертельного происшествия в медучреждении Ивано-Франковской области.

Об этом глава МВД заявил на брифинге 29 декабря, передает ТСН. Также будет проведена разъяснительная работа.

Монастырский отметил, что принято решение проверить реанимационные отделения районных больниц на предмет наличия всех противопожарных средств.

Также на своей странице в Facebook министр подчеркнул необходимость жесткого соблюдения пожарной безопасности, что особенно критично для отделений, где лечат больных коронавирусом.

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Он призвал руководителей медучреждений позаботиться об этом.

Напомним, что пожар в ковидном отделении центральной районной больницы города Косов произошел 28 декабря. В результате погибли трое пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря выяснилось, что причиной возгорания стала свеча, зажженная за упокой умершего накануне пациента.