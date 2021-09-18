В Украине провели масштабные учения близ российской границы. Фото и видео операции

Подразделения МВД и Службы безопасности Украины провели масштабные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи северной границы с Россией. Силовики отработали нейтрализацию "вражеских диверсионных групп".

Как сообщается на портале Министерства внутренних дел, по сценарию учений на территории Черниговской области раскрыли условную диверсионно-разведывательную группу "противника". Она якобы пыталась провести террористические акты в приграничных районах на объектах важного народнохозяйственного и оборонного значения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Диверсанты" осуществляли закладки оружия и боеприпасов, проводили рекогносцировку (осмотр и обследование местности), изучали режим охраны и "минировали" территорию у международного пункта пропуска "Сеньковка".

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Заметив преследование, "ДРГ" пыталась с боем прорваться через блокпост в направлении государственной границы Украины.

В описанных учебных мероприятиях участвовали более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, подчеркнули в МВД.

Силовики отработали оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия, чтобы обезвредить условного противника.

Кто участвовал в тренировочной операции:

украинские пограничники;

подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации;

представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Кроме того, военные отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия, чтобы эффективного противодействовать возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Предлагаем посмотреть видео, снятое во время учений в разных точках Черниговской и Сумской областей:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины провели учения недалеко от административной границы временно оккупированного РФ Крыма. Военные также отрабатывали ситуацию по обезвреживанию диверсантов.