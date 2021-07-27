В Украине пограничника поймали на крупной взятке: привлек к незаконной схеме 'авторитета'. Фото

Глава оперативного подразделения Харьковского пограничного отряда, подполковник Денис Гузик якобы был задержан на взятке. Служба безопасности Украины установила, что он постоянно вымогал деньги, обещая помочь с перевозкой контрабанды в РФ.

Как пишет "Цензор" со ссылкой на источники, Гузик требовал по 1,5 тысячи долларов за каждый кубометр контрабандного товара. Подполковника задержали при получении взятки 2,8 тысячи долларов, общая сумма – 12 750 долл (почти 344 тысячи гривен).

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Также по версии следствия, к преступной деятельности Гузик привлек одного из местных "авторитетов контрабандного дела", в прошлом известного на весь мир спортсмена, который перевозил контрабанду.

На данный момент следственные действия продолжаются. Гузик находится в следственном изоляторе.

Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против членов контрабандных группировок, основываясь на данных Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника. Они требовали взятку в размере 1 млн 50 тысяч гривен.