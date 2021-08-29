В Украине отправят под суд 'экс-замминистра 'ДНР'

В Украине будут судить бывшего "заместителя министра топлива и энергетики "Донецкой народной республики" за участие в террористической организации. Соответствующий обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины уже направлен в суд.

Мужчина занимал данную должность с июля 2014 по 2015 год и агитировал население Донецкой области поддерживать "ДНР" и участвовать в ее работе. Об этом сказано в сообщении на сайте Киевской городской прокуратуры.

Он также занимался формированием поддержки этой террористической организации среди жителей восточных областей Украины. Злоумышленник оказывал материальную и организационную помощь боевикам "ДНР", в частности поставлял им топливо для военных машин.

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"Экс-заместитель министра" обеспечивал отопление зданий, в которых проживали участники силового блока "ДНР". Известно также, что он сотрудничал с местными и зарубежными средствами массовой информации для освещения деятельности террористической организации и агитации.

Следователи установили, что мужчина, кроме остальных своих обязанностей, занимался налаживанием взаимодействия между "ДНР" и "ЛНР" для "координации действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти в Украине и изменение границ территории и государственной границы Украины".

Сейчас суд дал разрешение стороне обвинения на задержание подозреваемого. После этого его должны доставить в зал суда, где решится вопрос о содержании под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине осудили бывшего боевика незаконных вооруженных формирований "ДНР", который обстреливал позиции украинских защитников.