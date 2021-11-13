В Украине могут появиться экспресс-тесты на наркотики для водителей: Монастырский раскрыл подробности

Патрульная полиция Украины должна иметь право проверять водителей-нарушителей на состояние не только алкогольного опьянения, но и наркотического. Такой экспресс-тест необходимо проходить на месте, как делают, к примеру, во Франции.

Соответствующее убеждение озвучил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Монастырский сказал, что он как министр инициировал рассмотрение такого вопроса.

"Потому что у нас есть драгеры для проверки на состояние алкогольного опьянения, но нету возможности на месте проверить на состояние наркотического опьянения", – заявил глава МВД.

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В этом контексте министр вспомнил о резонансной аварии 11 ноября в Харькове на проспекте Науки, когда подростков сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. ДТП произошло на на пешеходном переходе. Оказалось, что водитель, вероятно, употребил наркотики перед тем, как сесть за руль.

Монастырский добавил, что проблему с наркотиками, по его мнению, можно решить уже в ближайшие месяцы.

Предлагаем посмотреть фрагмент ток-шоу:

Напомним, что за октябрь 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 340 человек.

Как писал OBOZREVATEL, с 11 ноября полиция начала штрафовать владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые не успели растаможить их на льготных условиях.

Монастырский завил, что часть штрафов, которые бюджет получает от нарушителей дорожного движения благодаря комплексам автоматической фиксации ПДД, должны поступать в местные общины, которые их установили.