В Украине готовили покушение на одного из министров: глава МВД раскрыл детали задержания злоумышленников

Сотрудники Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины задержали группу лиц, планировавших покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Его планировал совершить киллер.

Об этом на брифинге 18 ноября сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Заказчиком убийства, по словам главы МВД, был гражданин США, который имел имущественные претензии к Лещенко и занимался шантажом аграрных руководителей (чтобы посмотреть брифинг, доскролльте до конца страницы).

"Это дело было связано с его (Лещенко. – Ред.) деятельностью в 2018 году, до занятия им государственной должности", – отметил министр.

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Правоохранительные органы вышли на американца по другому делу – он в августе заказал убийство человека, который работал для него сборщиком долгов в 2018 году. Но это "убийство" уже на тот момент контролировалось полицией и стало инсценировкой. Киллера для убийства искала украинка, но основным заказчиком был гражданин США.

"Заказчик захотел "выбить" якобы существующие долги у Лещенко – он хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и "не возражал", если его убьют", – заявил Монастырский.

"Смерть" Лещенко также инсценировали, рассказал Монастырский.

Министр рассказал, что 17 ноября состоялась встреча заказчиков и киллера в одном из ресторанов. Было внесено задаток в размере 20 тысяч долларов. Гражданин США должен был уехать из Украины и после этого должны были убить Лещенко.

"Было принято решение о задержании данной лица в порядке статьи 208 УК Украины. Проинформировано посольство США. Только после этого был проинформирован сам Лещенко о том, что против него готовился такое преступление", – добавил глава МВД.

Подозреваемых в подготовке покушения на убийство Лещенко задержали, им сообщено о подозрении по четырем статьям. По словам Монастырского, им грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6 11, 12 ч.2 ст.115, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст.27, ч. 2 ст.121, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст.27 ч. 2 ст. 146;ч.2 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 УК Украины). Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве был задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы террористов "ДНР" "Изоляция" 37-летний Денис Куликовский, он же "Палыч", который организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины.

По информации СБУ, его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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