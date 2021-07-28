В Украине экс-прокурор получил тюремный срок за завладение деньгами: были вещдоками в деле

Бывший прокурор военной прокуратуры Дарницкого гарнизона осужден за завладение вещественными доказательствами – 38,8 тысячами долларов США и 60,5 тысячами гривен. Приговор вынес Дарницкий районный суд города Киева.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора Украины. Экс-сотрудник прокуратуры получил 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

В суде прокуроры доказали, что бывший прокурор с апреля по октябрь 2015 года завладел вещественными доказательствами, когда совершал процессуальное руководство досудебным расследованием по подозрению командира одной из воинских частей.

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Денежные средства в сумме $38,8 тыс. и 60,5 тыс. грн были изъяты во время обыска у подозреваемого. Ими экс-прокурор распорядился по своему усмотрению.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, стороны могут подать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске задержан прокурор по подозрению в получении взятки за закрытие уголовного производства. Сотрудника окружной прокуратуры поймали во время передачи 25 тысяч долларов.

Ранее в Умани задержали полицейского при получении взятки. Правоохранитель при этом пытался съесть полученные деньги.

А на Днепропетровщине пойманный на горячем прокурор выбросил взятку в окно.