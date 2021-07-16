В Бердянске прокурора поймали на взятке в $25 тысяч. Фото и видео

В Бердянске задержан прокурор по подозрению в получении взятки. Сотрудника окружной прокуратуры поймали во время передачи 25 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. В ведомстве уточнили, что деньги он требовал за закрытие уголовного производства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В пресс-релизе подчеркивается, что за указанную сумму прокурор обещал закрыть расследование, которое он же начал, в отношении владельца предприятия за незаконное строительство в одном из курортных городов. Также он гарантировал, что в дальнейшем не будет мешать бизнесмену в незаконной деятельности.

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Проводятся следственные действия, а также решается вопрос о вручении подозрения мужчине по части 3 статьи 368 УК, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани задержали полицейского при получении взятки. Правоохранитель при этом пытался съесть полученные деньги.