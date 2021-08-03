В Украине чиновникам запретили ездить в зону ООС на Донбассе: появились подробности

В Украине чиновникам временно запретили ездить в зону Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Такое распоряжение дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады. Запрет начал действовать накануне запланированного на 3 августа визита в зону ООС председателя парламента Дмитрия Разумкова.

В результате визит был отменен.

Основной целью командировки спикера должно было стать ознакомление с текущей безопасностной и оперативной ситуацией на Донбассе, а также общение с местными жителями и военнослужащими ВСУ.

Почему чиновники не могут ездить в зону ООС, пока что не объясняется.

Видео дня

По закону, все решения в зоне проведения ООС принимает Командующий объединенных сил. Также на территории проведения ООС действует особый порядок, который наделяет военнослужащих расширенными правами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток 2 августа было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и запустили беспилотник "Орлан-10" на Луганщине.