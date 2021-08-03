На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ и запустили беспилотник – штаб ООС

На Донбассе за минувшие сутки, 2 августа, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и запустили беспилотник "Орлан-10" на Луганщине.

Об это сообщила пресс-служба штаба ООС. Так, российские войска открывали огонь из минометов 82-го калибра вблизи Опытного. Рядом с Причепиловкой враг вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Около Южного и Новолуганского противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. В районе Светлодарска оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Орехово войска РФ стреляли в сторону украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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На обстрелы оккупантов ВСУ открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе погиб 30-летний командир боевой машины, командир отделения военной части А4395 Александр Бохин с позывным "Борода". Несмотря на уговоры родных и друзей, на войне мужчина провел шесть лет, постоянно заключая новый контракт.