В Украине будут судить заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Заместителя командующего Черноморским флотом России будут судить в Украине. В отношении фигуранта завершено заочное досудебное расследование.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Его обвиняют в подстрекательстве украинских военнослужащих к государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также развязыванию и ведению агрессивной войны.

По данным следствия, российский военнослужащий с 20 по 25 марта 2014 года находился в штабе командования Военно-морских сил Украины. Там он угрожал применением оружия и подстрекал украинских военных перейти на сторону врага.

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В пресс-релизе не уточняется, где именно происходили указанные события. Вероятно, речь идет о Крыме.

Также ему инкриминируют допросы захваченных украинских офицеров, которых содержали на гауптвахте ЧФ РФ.

Всего российского военного обвиняют по нескольким статьям: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Обвинительный акт передан в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2020 года расследователи установили российских военных, причастных к захвату и оккупации Крыма. Они служили в 382-м отдельном батальоне морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-м ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и 205-м отряде управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535).