В Украине пойдет под суд 'замминистра' из 'ДНР', который 'зомбировал' ВСУ

Украинца, который после начала российской агрессии перешел на сторону оккупантов и даже "дослужился" до "заместителя министра информации ДНР", будут судить в Украине. Его обвинили в совершении преступлений против основ национальной безопасности государства.

Обвинительный акт в соответствующем уголовном деле уже направлен в суд. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора (ОГП).

Так, гражданину инкриминируют участие в деятельности террористической организации, распространение коммунистической символики и пропаганды режима СССР, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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По данным следствия, еще в 2014-2015 годах мужчина, занимая должность "заместителя министра информации ДНР", отвечал за:

организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержки ее деятельности;

пропаганду идей "русского мира";

налаживание взаимодействия с местными и зарубежными СМИ для их использования в агитации, освещении деятельности "ДНР", дискредитации деятельности органов госвласти в Украине и лиц, задействованных в проведении АТО.

Кроме того, досудебное расследование установило, что в подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ на Донеччине обвиняемый неоднократно оказывал давление на пленных украинских военных. В частности, на вопрос журналистов пропагандистских росСМИ он заставлял их говорить неправду – о якобы умышленных артиллерийских обстрелах ВСУ жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении таких "интервью" боевики пытали военнопленных украинцев.

Ко всему прочему, в специально созданном Telegram-канале обвиняемый осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

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