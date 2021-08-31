В Украине будут судить агента ФСБ РФ, который готовил убийство разработчика военной техники. Фото и видео

В городе Северодонецк на Луганщине отправили под суд агента Федеральной службы безопасности России. Мужчина планировал теракт на территории Украины – хотел убить военного разработчика.

Злоумышленника задержала контрразведка СБУ. Об этом сообщается на сайте ведомства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В ходе расследования было установлено, что на подконтрольную украинскому правительству территорию мужчина приехал из России. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

Видео дня

По замыслу спецслужб страны-агрессора, боевик должен был взорвать взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он планировал использовать самодельное взрывное устройство.

Установлено, что ликвидация гражданина Украины должна была стать местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. Речь идет о криминальном производстве относительно разоблачения в феврале 2021 года российской агентурной сети. Своей задачей она ставила получение и передачу ФСБ РФ информации с ограниченным доступом в оборонной сфере Украины.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление);

ч. 1 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Согласно им, задержанному злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине СБУ разоблачила группу российских интернет-агентов. Злоумышленники через социальные сети дискредитировали "Крымскую платформу", призвали к присоединению восточных и западных регионов Украины к РФ.