В Украине разоблачили группу российских интернет-агентов, дискредитировавших 'Крымскую платформу'

В Херсоне киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу российских интернет-агентов, которые в соцсетях призывали к присоединению южных и восточных регионов нашей страны к России, а также занимались дискредитацией "Крымской платформы". Кроме того, осуждены еще двое вражеских агентов, которые выполняли задачи российских "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что враждебные агитаторы публиковали свои посты в соцсетях от имени "лидеров общественного мнения". За свою работу они ежемесячно получали деньги из России через запрещены в Украине электронные платежные системы.

Злоумышленниками, которые занимались такой противоправной деятельностью, оказались местные жители Херсона. Информацию для своих постов в соцсетях они получали из российских пропагандистских интернет-ресурсов и с сайтов террористических "ЛНР" и "ДНР".

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Доказательства их работы на вражескую страну, с которой Украина уже седьмой год ведет войну, правоохранители обнаружили в ходе обысков по местам проживания российских интернет-агентов.

Одному из организаторов группы уже сообщено о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Материалы уголовного дела в отношении подозреваемого направлены в суд. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Кроме того, как сообщила СБУ, осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли схожие задачи российских "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

В компьютерной технике и средствах связи, выявленных в них во время обыска, находились доказательства их незаконной деятельности. Распространяемые враждебными агентами тексты содержали призывы к совершению преступлений против национальной безопасности Украины. Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, которую инициировала СБУ.

Суд признал злоумышленников виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК).