В Украине аферисты выдают себя за ветеранов АТО и выманивают у людей деньги: в сети рассказали о "схемах"

В Украине все больше случаев мошенничества со стороны псевдоветеранов войны на Донбассе. Липовые участники АТО/ООС выманивают деньги у доверчивых граждан и проворачивают схемы с целью наживы.

Об этом пишет издание "Без Табу". Один из таких случаев произошел на Буковине. 27-летний житель Глыбочицкого района Черновицкой области зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем и фамилией, и представляясь участником ООС, который сейчас находится в зоне боевых действий, просил деньги на еду и средства гигиены.

Его жертвой стала 31-летняя женщина, которая перевела мошеннику на карту 3 тыс. грн и еще 2 тыс. дала его сообщнику. По этому факту открыто уголовное производство.

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Еще один "делец" промышляет в Кременчуге. Некто Владимир Махоркин возглавил в 2015 году ОО "Объединение участников и ветеранов АТО Кременчуга", под прикрытием которого руководил политическими "титушками".

По данным СМИ, когда в сентябре 2017 года Михеил Саакашвили пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей, то Махоркин и его "бойцы" получали по $400 в сутки за драки и погромы, которые они там устроили.

При этом второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский рассказал, что Махоркин сначала служил в подразделении разведки, которое было расформировано из-за невыполнения приказов.

С августа 2014-го по март 2015 года Виногородский вообще не видел Махоркина в батальоне, а когда тот появился на неделю или две, то дважды не выполнил приказ командира и начальника штаба, не уйдя в бой вместе с личным составом.

После чего, по словам Виногородского, он выгнал Махоркина, и на этом его боевой путь завершился.

О другом псевдоучаснике боевых действий писал Zaxid.net в январе 2019 года. Павел Никитин на псевдо "Ледокол" выдавал себя за ветерана войны в Афганистане и на востоке Украины, ходил в форме майора ВСУ с многочисленными медалями и орденами, неоднократно участвовал в уличных акциях и военных парадах во Львове.

"Ледокол" возглавил две общественных организации – "Ветеранский союз участников АТО" и "Ветеранский союз инвалидов войны и АТО", которые он основал вместе с местным депутатом, экс-регионалом Романом Савруком.

Вскоре имена Никитина и Саврука оказались в центре скандала о выделении земельных участков. В начале 2017 года Никитин под видом "ветерана АТО" получил землю площадью 0,1 га для садоводства в селе Давыдов под Львовом. На этот участок претендовали около десяти настоящих участников боевых действий. А осенью 2018-го "Ледокол" стал владельцем еще одного земельного участка – на берегу озера Навария. Кроме того, как "участник АТО" он получал помощь на оплату услуг ЖКХ.

Журналисты провели расследование и узнали, что Никитин никогда не служил в Афганистане и подделал документы о своем участии в боевых действиях на востоке Украины. В документах, которые он предоставлял для получения земли, свидетельствовало, что майор Павел Юрьевич Никитин с 24 июля по 7 сентября 2014 года непосредственно участвовал в проведении антитеррористической операции в районе города Старобельск Луганской области.

На документе стоит подпись командира воинской части A0363 подполковника Дмитрия Полетаева. Но сам Полетаев утверждает, что Никитин не проходил военную службу в его в/ч и к участию в АТО не привлекался.

Впоследствии Никитин признал, что никогда не был в зоне боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" псевдоучасник АТО путем обмана выманивал деньги у водителей.