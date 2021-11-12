В тюрьме Макеевки, которая временно оккупирована российско-террористическими войсками, зарезали 37-летнего украинца Руслана Макарца. Инцидент произошел в Макеевской исправительной колонии №32.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она уточнила, что смерть наступила именно от ножевых ранений (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Денисова подчеркнула, что Макарца оккупанты задержали в марте 2019 года в оккупированной Горловке. Затем его незаконно приговорили к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

Украина пыталась освободить своего гражданина, однако процесс обмена пленными был заблокирован страной-агрессором.

Видео дня

Денисова призвала главу миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет посетить Макеевскую тюрьмы, чтобы проверить обстоятельства гибели украинца и состояние других пленников.

Также она обратилась к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Галине Третьяковой и координатору от ОБСЕ Шарлотте Реландер. Она просит немедленно предпринять меры и отреагировать на гибель гражданина Украины.

Как пишут Graty, Макарец ранее сам был боевиком "ДНР", а именно – водителем в инженерно-саперной роте "Народной милиции", но затем сдался украинским правоохранителям. По данным в Едином реестре судебных решений, в Украине его освободили от ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был задержан палач донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский, известный как "Палыч".