В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие, десятки пострадавших. Фото и видео

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибло два человека. Кроме того 24 пассажира получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в районе города Амасья. По предварительным данным во время движения водитель внезапно потерял управление, и автобус перевернулся на бок. Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажирский автобус ехал из города Измир в Токат, происшествие случилось на трассе Амасья-Чорум. По данным сайта Sozcu на месте ДТП скончался 30-летний мужчина. Второй 69-летний пассажир умер уже в больнице, куда его доставили с места аварии.

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Остальные 24 раненых были доставлены в учебно-исследовательскую больницу Сабункуоглу Шерефеддина.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняет местная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря в Эквадоре произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом. В результате опрокидывания транспортного средства погибло 18 человек, еще 25 – получили травмы разной тяжести.

Напомним, в конце ноября на шоссе Струма в Болгарии попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В результате погибло 45 человек, в том числе дети, семь пострадали.