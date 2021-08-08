В Турции мужчина случайно снял на видео, как его теща сорвалась со скалы и погибла

В Турции мужчина случайно снял на камеру момент гибели собственной тещи. Она случайно сорвалась со скалы в провинции Артвин.

Об этом сообщает Daily Mail. На опубликованном ролике видно, как туристы подходят к краю скалы по тропинке. Внезапно пожилая женщина, которая первой подошла к краю, падает вниз (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца страницы).

Погибшей Пумпул Карадемир был 71 год. С женщиной была ее дочь, муж, внучка и зять.

Перед падением женщины ее зять Кадир Сахинер как раз снимал достопримечательности местной природы. Именно в момент падения тещи со скалы, Кадир перевел камеру не нее.

Пожилая женщина подходит первой к обрыву и в этот момент ее родственники просят ее быть аккуратнее. На видео слышно, как другая женщина говорит: "Не иди, мама, нет, мама, не иди". Однако женщина все же потеряла равновесия и упала.

На место происшествия прибыли полицейские и парамедики. Спустя час поисков они обнаружили труп женщины у подножья горы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области подросток сорвался с высоты в 10 метров и упал на скалу. Происшествие случилось в древлянском парке, известном своим каменным ландшафтом.