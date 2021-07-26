На Житомирщине подросток сорвался с 10-метровой высоты и упал на скалу

В Коростени Житомирской области 14-летний подросток сорвался с высоты в 10 метров и упал на скалу. Происшествие произошло в древлянском парке, известном своим каменным ландшафтом.

Об этом сообщили журналисты "ТСН". По их словам, ребенок занимался скалолазанием и на отвесной местности подскользнулся.

Медики, прибывшие на вызов очевидцев падения мальчика, не смогли добраться к пострадавшему, поэтому извлекали его с места падения спасатели. Используя специальный инвентарь, они сумели спуститься в ущелье и уже на носилках вынести подростка к карете скорой. Сейчас ребенок в больнице, врачи предварительно не сообщают о его состоянии.

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Полиция проводит проверку инцидента и выясняет, насколько оборудована популярная у туристов локация, чтобы впредь не допускать несчастных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском торговом центре на ребенка упала стеклянная витрина. Несмотря на полученные ребенком травмы, администрация проигнорировала этот инцидент.