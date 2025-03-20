В центре Ривне взорвался автомобиль, полиция и СБУ квалифицировали произошедшее как теракт: все подробности

В центре Ривне 20 марта раздался взрыв. Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, перевозимое в автомобиле.

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Взрыв в авто произошел около 13:40 по улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир, отмечают правоохранители.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники уже обследовали территорию.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по статьям №258 и №263 Уголовного кодекса – это "террористический акт" и "незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами" соответственно.

"Продолжаются комплексные меры с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске 16-летнему парню, пострадавшему в результате взрывов 11 марта возле железнодорожного вокзала, ампутировали обе ноги. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

А в Николаеве СБУ и Нацполиция предотвратили совершение теракта в центре города, который должна была осуществить завербованная 19-летняя студентка. По замыслу врага, агент РФ должна была устроить взрыв возле административного здания полиции.

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