В Ивано-Франковске 16-летнему парню, пострадавшему из-за взрывов, ампутировали ноги: появились данные о его состоянии

В Ивано-Франковске 16-летнему парню, пострадавшему в результате взрывов 11 марта возле железнодорожного вокзала, ампутировали обе ноги. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Пострадавшая девушка имеет травмы средней степени тяжести, а другой парень получил легкие ранения.

"Утром, парень (утративший конечности – ред.) находится в реанимации, жив. Также девушка и парень находятся в больнице", – сказал он.

Второй взрыв произошел примерно в 100 метрах от первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри было четыре человека, но они не пострадали и не нуждались в госпитализации.

Мэр сообщил, что полиция рассматривает несколько рабочих версий происшествия, от неосторожного обращения до возможного участия спецслужб РФ.

"Предварительно в первом случае сработало взрывное устройство, во втором - вероятно, также взрывное устройство", – отметил Марцинкив.

Полиция продолжает расследование.

Напомним, что сперва на улице Привокзальная в Ивано-Франковске возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета.

Впоследствии на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного 9-этажного жилого дома на площади 400 кв. м. Предварительно возгорание произошло в результате взрыва на мансардном этаже. Предварительно фигуранты взрыва на улице могли проживать в квартире на верхнем этаже, где также произошел мощный взрыв, пишет galka.if.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве СБУ и Нацполиция предотвратили совершение теракта в центре города, который должна была осуществить завербованная 19-летняя студентка. По замыслу врага, агент РФ должен был устроить взрыв возле административного здания полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!