В центре Одессы произошла стрельба: парень получил огнестрельное ранение в голову

Вечером 27 июня на Соборной площади в центре Одессы произошла стрельба. Ранение в голову, по данным СМИ, получил молодой парень; он госпитализирован.

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В городе объявлен план "Перехват". Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области подтвердила факт преступления.

Копы получили информацию о стрельбе от очевидца через линию 102 около 20:00 пятницы.

Предварительно установлено, что между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, во время которого он был ранен из оружия.

"Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись", – рассказали правоохранители. Начат поиск злоумышленников и установление всех деталей происшествия.

Местные информационные ресурсы писали, что парню якобы выстрелили в затылок.

Его забрали в Еврейскую больницу в тяжелом состоянии и без сознания с огнестрельным ранением затылка, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как ранее писал OBOZ.UA, 17 июня стрельба произошла в Житомире. Предварительно, огонь по своей бывшей жене открыл экс-военный. После этого мужчина совершил самоубийство.

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