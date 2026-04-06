В центре Луцка девушка устроила стрельбу: пуля попала в троллейбус. Видео

В понедельник, 6 апреля, стало известно о чрезвычайном инциденте. В центре Луцка молодая девушка устроила хаотичную стрельбу.

Одна из пуль попала в троллейбус. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в департаменте муниципальной стражи города. Стоит заметить, что, судя по камерам, инцидент имел место еще в субботу, 4 апреля.

"На Театральной площади Луцка произошел тревожный инцидент с участием молодых людей. Молодая девушка устроила своеобразную хаотичную стрельбу. В результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку/высадку пассажиров на остановке общественного транспорта, и повредила окно", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы по данному факту зарегистрировали производство, продолжаются следственные действия. В то же время, отмечают в городском совете, этот случай в очередной раз демонстрирует важность функционирования и дальнейшего развития систем видеонаблюдения.

"Благодаря развитой сети камер в рамках программы "Безопасный город" идентификация правонарушителей и раскрытие преступлений становятся значительно быстрее и эффективнее", – отмечают в департаменте муниципальной стражи.

Комментарий полиции относительно инцидента

В полиции сообщили, что 4 апреля на камерах было зафиксировано, как молодые люди небрежно обращаются с пневматическим пистолетом: видно, что девушка направляет оружие в разные направления.

В тот же вечер в полицию поступило сообщение о повреждении окна троллейбуса из неизвестного предмета. Полицейские установили, что отверстие возникло от выстрела из пневматического пистолета.

Всех участников происшествия установили, пистолет изъяли. Принимаются меры для привлечения виновных к ответственности.

