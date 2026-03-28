В Одессе мужчина устроил стрельбу на улице: в руках у него была граната. Фото

Днем 28 марта в Одессе мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Архитекторской.

Фигурант произвел несколько выстрелов вверх. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подробности инцидента

По информации правоохранителей, в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на Архитекторской улице с предметами, похожими на оружие. Полицейские на месте происшествия выяснили, что у мужчины в руках была граната и огнестрельное оружие.

Злоумышленник успел несколько раз выстрелить в воздух, также на месте инцидента раздался взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают патрульные полицейские, спецназ подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы.

Территория происшествия ограничена, в полиции пишут, что правоохранители обеспечивают безопасность граждан. При этом полиция призывает не приближаться к месту происшествия.

Напомним, несколько дней назад в Одессе произошла стрельба. Во время остановки автомобиля правоохранителями водитель достал оружие и начал стрелять в сторону патрульных. Злоумышленник скрылся с места событий после нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Славянске правоохранители задержали мужчину, который подозревается в расстреле полицейского при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленника удалось найти благодаря информации от местных жителей после проведения масштабной спецоперации.

