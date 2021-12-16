В Тернополе суд наказал женщину за домашнее насилие: экс-муж сбегал ночевать к соседям

В Тернополе женщину приговорили к 150 часам общественных работ за домашнее насилие над бывшим мужем. На суде она признала свою вину.

Об этом говорится в решении Тернопольского горрайонного суда. Оно было опубликовано 13 декабря в Едином государственном реестре судебных решений (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что с ноября 2019 года по май 2020 года женщина употребляла алкоголь и ругала мужа. Также она угрожала ему физической расправой и оказывала психологическое давление.

Видео дня

За указанный период к ним приезжала полиция. Правоохранители штрафовали женщину, а затем суд запретил ей находится в одной квартире с экс-мужем.

Соседи рассказали, что ссоры между ними происходили регулярно, а подсудимая часто выпивала. Один из них отметил, что мужчине приходилось несколько раз сбегать и ночевать у него.

Кроме общественных работ суд обязал выплатить три тысяче гривен пострадавшему, хотя адвокат настаивал на 10 тысячах компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле президент Украины подписал закон, который ужесточает наказание за домашнее насилие.